I SAG Awards 2021: i look della serata, classe e stile le parole chiave (Di mercoledì 7 aprile 2021) Domenica 4 aprile, a Los Angeles, si è svolta la ventisettesima edizione dei SAG Awards 2021 (acronimo di Screen Actors Guild). Infatti, si è concluso un altro appuntamento-evento virtuale, all’insegna dell’eleganza ma non manca il lato “artistico” di alcuni capi couture e, inoltre, si è distinto da una passerella (online) indimenticabile di attori e attrici che hanno brillato di luce propria, mostrando il loro lato “fashion”, facendoci sognare un po’. Da Nicole Kidman a Jared Leto, siete pronti per un po’ di leggerezza? 1. SAG Awards 2021: Viola Davis Bellezza raggiante in un abito di Louis Vuitton verde acido con applicazioni laterali e lucenti lungo tutto l’abito e vi è la presenza di ulteriori dettagli “tecnici”: spalle imbottite, vita alta e spacchi sulla parte anteriore che slanciano la figura. Viola Davis ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 7 aprile 2021) Domenica 4 aprile, a Los Angeles, si è svolta la ventisettesima edizione dei SAG(acronimo di Screen Actors Guild). Infatti, si è concluso un altro appuntamento-evento virtuale, all’insegna dell’eleganza ma non manca il lato “artistico” di alcuni capi couture e, inoltre, si è distinto da una passerella (online) indimenticabile di attori e attrici che hanno brillato di luce propria, mostrando il loro lato “fashion”, facendoci sognare un po’. Da Nicole Kidman a Jared Leto, siete pronti per un po’ di leggerezza? 1. SAG: Viola Davis Bellezza raggiante in un abito di Louis Vuitton verde acido con applicazioni laterali e lucenti lungo tutto l’abito e vi è la presenza di ulteriori dettagli “tecnici”: spalle imbottite, vita alta e spacchi sulla parte anteriore che slanciano la figura. Viola Davis ha ...

Advertising

forsebetta : RT @forsebetta: Ecco una carrellata di bianchi indignati in prima linea a commentare l’articolo di tgcom parlando di “razzismo al contrario… - egusintiramisu : RT @forsebetta: Ecco una carrellata di bianchi indignati in prima linea a commentare l’articolo di tgcom parlando di “razzismo al contrario… - YHLQMEDLG : RT @forsebetta: Ecco una carrellata di bianchi indignati in prima linea a commentare l’articolo di tgcom parlando di “razzismo al contrario… - heydeIilah : RT @forsebetta: Ecco una carrellata di bianchi indignati in prima linea a commentare l’articolo di tgcom parlando di “razzismo al contrario… - anastomosi_ : RT @forsebetta: Ecco una carrellata di bianchi indignati in prima linea a commentare l’articolo di tgcom parlando di “razzismo al contrario… -