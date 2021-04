Fonseca “Rifarei tutto, Dzeko in campo contro l'Ajax” (Di mercoledì 7 aprile 2021) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Per le scelte durante le partite è facile dire dopo cosa sarebbe stato meglio, ma per le decisioni del gruppo Rifarei lo stesso”. Così Paulo Fonseca alla vigilia del quarto di finale di Europa League contro l'Ajax. L'allenatore della Roma non ha rimpianti e sente la squadra dalla sua parte. “E' motivata e fiduciosa – prosegue il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Dzeko? Io lo vedo bene, anche fisicamente. E' stato tanti giorni in nazionale ma mi sembra in ottime condizioni e posso dire che giocherà domani”. “Dobbiamo fare una partita perfetta in tutti i momenti. L'Ajax è simile al Sassuolo nella prima fase di costruzione, dobbiamo essere più concentrati nella fase difensiva – aggiunge Fonseca – Sarà importante non fare errori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Per le scelte durante le partite è facile dire dopo cosa sarebbe stato meglio, ma per le decisioni del gruppolo stesso”. Così Pauloalla vigilia del quarto di finale di Europa Leaguel'. L'allenatore della Roma non ha rimpianti e sente la squadra dalla sua parte. “E' motivata e fiduciosa – prosegue il tecnico giallorosso in conferenza stampa –? Io lo vedo bene, anche fisicamente. E' stato tanti giorni in nazionale ma mi sembra in ottime condizioni e posso dire che giocherà domani”. “Dobbiamo fare una partita perfetta in tutti i momenti. L'è simile al Sassuolo nella prima fase di costruzione, dobbiamo essere più concentrati nella fase difensiva – aggiunge– Sarà importante non fare errori ...

Advertising

forzaroma : ??VIDEO - #AjaxRoma, #Fonseca: 'Rifarei ogni scelta, anche togliere la fascia a #Dzeko' #ASRoma - restoalsud : Fonseca “Rifarei tutto, Dzeko in campo contro l’Ajax” - - CorriereCitta : Fonseca “Rifarei tutto, Dzeko in campo contro l’Ajax” - Italpress : Fonseca “Rifarei tutto, Dzeko in campo contro l’Ajax” - blogsicilia : #notizie #sicilia Fonseca “Rifarei tutto, Dzeko in campo contro l’Ajax” - -