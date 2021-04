F1, Yuki Tsunoda diventerà il primo pilota giapponese a vincere un Gran Premio? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Yuki Tsunoda è stato, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Il giapponese ha concluso al 9° posto, raccogliendo 2 punti all’esordio assoluto, impressionando sia per la gestione della gara che per la sue capacità di guida, tanto da meritarsi i complimenti di Ross Brawn e Helmut Marko. Quest’ultimo si è addirittura spinto a indicarlo come un futuro Campione del Mondo. Una previsione molto azzardata, ma il talento non manca al quasi ventunenne proveniente dalla prefettura di Kanagawa. In Alpha Tauri giurano di non averlo scelto solo perché pupillo della Honda, peraltro prossima all’uscita dalla F1. In effetti il nipponico ha cominciato nel modo migliore per guadagnarsi la riconferma anche in ottica futura. Di sicuro la presenza di Tsunoda, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)è stato, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti deldel Bahrain di Formula 1. Ilha concluso al 9° posto, raccogliendo 2 punti all’esordio assoluto, impressionando sia per la gestione della gara che per la sue capacità di guida, tanto da meritarsi i complimenti di Ross Brawn e Helmut Marko. Quest’ultimo si è addirittura spinto a indicarlo come un futuro Campione del Mondo. Una previsione molto azzardata, ma il talento non manca al quasi ventunenne proveniente dalla prefettura di Kanagawa. In Alpha Tauri giurano di non averlo scelto solo perché pupillo della Honda, peraltro prossima all’uscita dalla F1. In effetti il nipponico ha cominciato nel modo migliore per guadagnarsi la riconferma anche in ottica futura. Di sicuro la presenza di, ...

