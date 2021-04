"Dai pm danno enorme per l'informazione", dice il cronista intercettato sui migranti (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - ?“L'enorme danno di aver reso pubbliche le intercettazioni dei giornalisti è che le fonti ora ci parleranno meno e l'opinione pubblica sarà meno informata su quello che accade ai migranti e in Nord Africa”. Lo dice all'AGI Nello Scavo, uno dei giornalisti intercettati dalla Procura di Trapani nell'inchiesta sulle attività di alcune Ong impegnate in mare per salvare i migranti che cercavano di raggiungere l'Europa dal Nord Africa. L'indagine ipotizza a carico di alcuni membri delle Ong il reato di immigrazione clandestina. La vicenda ha destato molte proteste perché i pm siciliani hanno trascritto i contenuti delle conversazioni dei giornalisti con colleghi, fonti e avvocati, che non erano indagati e la legge tutela i rapporti confidenziali dei cronisti con chi gli può fornire informazioni utili ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - ?“L'di aver reso pubbliche le intercettazioni dei giornalisti è che le fonti ora ci parleranno meno e l'opinione pubblica sarà meno informata su quello che accade aie in Nord Africa”. Loall'AGI Nello Scavo, uno dei giornalisti intercettati dalla Procura di Trapani nell'inchiesta sulle attività di alcune Ong impegnate in mare per salvare iche cercavano di raggiungere l'Europa dal Nord Africa. L'indagine ipotizza a carico di alcuni membri delle Ong il reato di immigrazione clandestina. La vicenda ha destato molte proteste perché i pm siciliani hanno trascritto i contenuti delle conversazioni dei giornalisti con colleghi, fonti e avvocati, che non erano indagati e la legge tutela i rapporti confidenziali dei cronisti con chi gli può fornire informazioni utili ...

"Dai pm danno enorme per l'informazione", dice il cronista intercettato sui migranti AGI - Agenzia Giornalistica Italia

