Covid: Mandelli, 'bene protocollo per vaccinazioni in azienda' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il protocollo per le vaccinazioni nelle aziende e negli studi professionali siglato da governo, sindacati, associazioni e imprese, va nella direzione tracciata da Forza Italia già alcune settimane fa. Nel piano vaccinale che abbiamo redatto, e che è stato in molte parti concretizzato dal commissario all'emergenza Figliuolo, abbiamo infatti sottolineato l'importanza strategica delle aziende e dei medici di medicina del lavoro per imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale". Lo afferma il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli. "Abbiamo indicato la vaccinazione dei lavoratori direttamente nelle aziende, dotate di appositi spazi dedicati e attrezzati, come uno degli snodi necessari a raggiungere il maggior numero di cittadini nel minor tempo possibile. Siamo perciò soddisfatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Ilper lenelle aziende e negli studi professionali siglato da governo, sindacati, associazioni e imprese, va nella direzione tracciata da Forza Italia già alcune settimane fa. Nel piano vaccinale che abbiamo redatto, e che è stato in molte parti concretizzato dal commissario all'emergenza Figliuolo, abbiamo infatti sottolineato l'importanza strategica delle aziende e dei medici di medicina del lavoro per imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale". Lo afferma il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea. "Abbiamo indicato la vaccinazione dei lavoratori direttamente nelle aziende, dotate di appositi spazi dedicati e attrezzati, come uno degli snodi necessari a raggiungere il maggior numero di cittadini nel minor tempo possibile. Siamo perciò soddisfatti ...

Vaccinazione anti Covid, la Protezione civile di Usmate Velate chiamata a Desio ...in merito ai centri vaccinali di prossimità per la somministrazione dei vaccini - aggiunge Mandelli ... anche il nostro Comune esprimerà il proprio aiuto per sconfiggere il Covid - 19".

La protezione civile di Usmate in servizio al centro vaccinale di Desio ... Lisa Mandelli - in questo modo, anche il nostro Comune esprimerà il proprio aiuto per sconfiggere il Covid - 19". Sempre in tema vaccinazioni il primo cittadino ha voluto dire la sua in merito alla ...

Usmate, vaccinazioni anti-Covid: Protezione Civile chiamata a Desio "Come Amministrazione Comunale ci eravamo attivati, a seguito della Delibera di Giunta Regionale dello scorso marzo, per allestire un centro di vaccinazioni sul nostro territorio lavorando sugli aspet ...

