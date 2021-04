Covid | 13 708 nuovi casi e 627 morti | tasso di positività in calo al 4%

(Di mercoledì 7 aprile 2021) il di oggi 7 aprile 2021. Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.767. Sono invece 627 le vittime in ...

Le prenotazioni fissate fino a maggio da rinviare o cancellare, i richiami per almeno 2 milioni e 300mila italiani da gestire, le fasce d'età da rivedere. L'ennesimo colpo di scena sul vaccino di ...il di oggi 7 aprile 2021. Sono 13.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 3.683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin ...Dati che, oggi, non sono buoni, con 13.708 nuovi casi e soprattutto con 627 decessi ... Oggi l'Ema ha detto di aver riscontrato un possibile legame fra il vaccino anti-Covid e alcuni casi estremente ...Nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 i nuovi casi di coronavirus, su 339.939 tamponi (ieri 7.767 casi su 112.962 test). La percentuale di positivi scende al 4%. Per quanto riguarda gli ospedali, sono ...