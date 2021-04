Brufoli cause e rimedi naturali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nonostante il Covid, abbiamo “quell’appuntamento” importante a cui non possiamo assolutamente rinunciare, che sia di lavoro o personale, a cui vogliamo presentarci in maniera perfetta. Ma neanche a farlo apposta ci siamo svegliati con un enorme brufolo che rovina la bellezza della pelle del nostro viso. Il primo istinto, oltre a quello di urlare dalla disperazione, è quello di schiacciarlo nella speranza di vederlo scomparire, ma oltre a toglierci la soddisfazione momentanea di far uscire il sebo, avremo solo creato un danno, aggravando l’infiammazione cutanea e rischiando di lasciare segni permanenti. Come eliminare iin modo rapido e senza fare danni? Innanzitutto, bisogna evitare di coprirli con quintali di strati di correttore e fondotinta: molto meglio far respirare la pelle. Molte aziende, come Eco Bio Boutique, si occupano della cura e del benessere ...