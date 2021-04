AstraZeneca, membro Cts: “Ema limiterà uso agli over 60” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sul vaccino AstraZeneca “è possibile, plausibile e probabile che Ema dica ciò che già le agenzie regolatorie in Francia e in Germania hanno deciso, ovvero di limitare l’uso” del vaccino “ai soggetti over 60”. A dirlo è Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e membro del Comitato tecnico-scientifico, ospite di ‘Timeline’ su SkyTg24. “Penso che da Ema – ha spiegato – arriverà una decisione in un unico senso, perché già Francia e Germania hanno deciso. E alla luce dei dati, ancor non confermatissimi che nel Regno Unito o e in Ue si sono registrati 50 casi di trombosi venosa celebrale su più di 25 milioni di vaccinati, soprattutto sotto i 60anni, è possibile, plausibile e probabile che Ema dica ciò che già le agenzie regolatorie in Francia e in Germania hanno deciso, ovvero di limitare l’uso di AstraZeneca ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sul vaccino“è possibile, plausibile e probabile che Ema dica ciò che già le agenzie regolatorie in Francia e in Germania hanno deciso, ovvero di limitare l’uso” del vaccino “ai soggetti60”. A dirlo è Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano edel Comitato tecnico-scientifico, ospite di ‘Timeline’ su SkyTg24. “Penso che da Ema – ha spiegato – arriverà una decisione in un unico senso, perché già Francia e Germania hanno deciso. E alla luce dei dati, ancor non confermatissimi che nel Regno Unito o e in Ue si sono registrati 50 casi di trombosi venosa celebrale su più di 25 milioni di vaccinati, soprattutto sotto i 60anni, è possibile, plausibile e probabile che Ema dica ciò che già le agenzie regolatorie in Francia e in Germania hanno deciso, ovvero di limitare l’uso di...

