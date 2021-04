Yahoo Answers chiude i battenti | se ne va un pezzo di storia

(Di martedì 6 aprile 2021) Una delle pietre miliari del Web sta perre iAnswer, il più famoso portale per cercare le risposte alle proprie curiosità, sarà presto oscurato. Il sito, che raccoglieva migliaia di domande, tra ironia, trash e battute è stato ormai soppiantato dai social network, contro i quali non può più competere. La chiusura ufficiale diè prevista per il prossimo 4 maggio, nonostante l'annuncio abbia scatenato molte proteste da parte degli utenti più affenzionati. I motivi dell'addio di: Da oltre 16 anni,raccoglieva le domande degli internauti alle quali altri utenti rispondevano a modo proprio. Almeno nei primi tempi, il portale ha rappresentato l'unica possibilità di aiuto tra ...

Dopo 16 anni chiude, piattaforma gratuita che consente di inserire delle domande per ricevere risposte dalla community su qualsiasi ...Continua a perdere pezzi, che un tempo era considerato tra i "giganti del web" e a un certo punto, in quello che ormai pare un lontano passato, ha avuto persino l'occasione di acquistare Google.Dopo ben 16 anni di onorata carriera, Yahoo Answers chiude definitivamente i battenti. Ad annunciare la fine della piattaforma gratuita di condivisione di conoscenze sui più disparati argomenti, ...Yahoo Answers chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 4 maggio. Il sito e i suoi contenuti non saranno più accessibili. Ne danno l’annuncio sia i tanti utenti che in queste ore stanno ...