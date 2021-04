Tommaso Stanzani lancia una frecciatina: “Mi hanno eliminato, ma sono strafelice” (Di martedì 6 aprile 2021) Le prime parole di Tommaso Stanziano dopo l’eliminazione da Amici 20 In occasione della terza puntata del Serale di Amici 20 oltre a Rosa Di Grazia è stato eliminato anche Tommaso Stanzani. Il giovane ballerino una volta uscito dal talent show di Maria De Filippi il giorno dopo ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo account Instagram, che ha utilizzato per salutare i follower e ringraziare i professionisti del programma Mediaset. “Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. Ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano. sono ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 aprile 2021) Le prime parole diStanziano dopo l’eliminazione da Amici 20 In occasione della terza puntata del Serale di Amici 20 oltre a Rosa Di Grazia è statoanche. Il giovane ballerino una volta uscito dal talent show di Maria De Filippi il giorno dopo ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo account Instagram, che ha utilizzato per salutare i follower e ringraziare i professionisti del programma Mediaset. “Ciao ragazzi,uscito, maveramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. Ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano....

