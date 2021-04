Temptation Island | Roberta Mercurio perplessa sui vaccini

(Di martedì 6 aprile 2021)Mercruio è una delle influencer che, dopo la partecipazione anel 2016 in compagnia del suo ex Falvio Zerella, ha riscosso maggior successo sui social. La bellain queste ore ha chiesto consiglio su una questione molto spinosa, quella dei. Scopriamo insieme cosa ha detto.ha preso parte anel 2016, in compagnia del suo ex Flavio Zerella; la coppia ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nunzia Sansone è incinta: con Flavio Zerella è in dolce attesa di una bambina. La coppia a sorpresa diha annunciato la bella notizia sui social. E non è tutto: il pr campano ha fatto sapere ai follower di aver già chiesto alla fidanzata di diventare sua moglie. L'amore corre ...... l'allungamento di Domenica Live , la dura replica della Fascino di Maria De Filippi in merito all'ospitata di Pietro Delle Piane controe il rinvio a data da destinarsi del Grande ...Roberta Mercruio è una delle influencer che, dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2016 in compagnia del suo ex Falvio Zerella, ha ...Nunzia Sansone è incinta: con Flavio Zerella è in dolce attesa di una bambina. La coppia a sorpresa di Temptation Island ha annunciato la bella notizia sui social. E non è tutto: il pr campano ha ...