Snap in rally al Nyse grazie ad un upgrade

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,78%. A fare da assist al titolo contribuisce il giudizio positivo degli analisti di Atlantic Equities che hanno alzato il rating sul titolo della società che controlla l’APP di messaggisticachat. La valutazione è stata portata da “neutral” a “overweight”. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all’indice di riferimento. Il quadro di medio periodo diribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 58,24 USD. Primo supporto individuato a 56,12. La presenza di eventuali ...

