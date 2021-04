Sassuolo, i convocati di De Zerbi: Locatelli, Berardi e Caputo out con l’Inter (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro l’Inter a Sassuolo Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro l’Inter a Sassuolo. Come anticipato in conferenza stampa, sono stati esclusi precauzionalmente Locatelli e Ferrari per via del focolaio sviluppatosi in Nazionale così come mancano per infortunio Caputo e Berardi. Sono 22 i convocati neroverdi per #InterSassuolo ?? ? https://t.co/urB8W8JsSY#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/1tvdG3dz7D — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico delRoberto Deha diramato la lista deiin vista della gara di domani controIl tecnico delRoberto Deha diramato la lista deiin vista della gara di domani contro. Come anticipato in conferenza stampa, sono stati esclusi precauzionalmentee Ferrari per via del focolaio sviluppatosi in Nazionale così come mancano per infortunio. Sono 22 ineroverdi per #Inter?? ? https://t.co/urB8W8JsSY#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/1tvdG3dz7D — U.S.(@US) ...

