Roma | tensione alta in vista dell' Ajax

(Di martedì 6 aprile 2021), 6 aprile 2021 - Non sono giorni tranquilli per la: il pareggio contro il Sassuolo in campionato ha portato a galla vecchie tensioni mai risolte tra l'allenatore e partea squadra che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma tensione

, 6 aprile 2021 - Non sono giorni tranquilli per la: il pareggio contro il Sassuolo in campionato ha portato a galla vecchie tensioni mai risolte ... Pasqua diDi certo la festività ...... ma anche toni critici nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio adavanti alla Camera dei Deputati in piazza Montecitorio. Ci sono stati momenti di alta, ...ROMA (ITALPRESS) – Forte tensione tra manifestanti e forze di polizia in assetto antisommossa davanti alla Camera. Questo pomeriggio si sono ...NordEst (Adnkronos) – Tensione in piazza Montecitorio dove martedì si è tenuto un sit-in di protesta dei ristoratori e di altre categorie sull’emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenera ...