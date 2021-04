Previsioni SiVinceTutto del 07-04-2021

(Di martedì 6 aprile 2021) , la proposta di oggi è composta da due colonne, valide per tre colpi. Ledi oggi è valida per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 210. 1 Colonna 01- 05- 29- 46- 48- 65- 67- 76- 81- 82- 88- 902 Colonna 11- 23- 24- 25- 32- 42- 44- 45- 54- 75- 77- 80 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del, dopo l’ultima estrazione, nel caso volessi modificare qualche numero delle colonne proposte. – I tre numeri più ritardatari: 83 (rit. 69), 75 (rit. 57), 14 (rit. 35). – I tre numeri più frequenti: 11 (freq. 33), 45 ...

