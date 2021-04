Pd | Letta | ' Tra me e Conte sarà leader chi prende più voti'

(Di martedì 6 aprile 2021) Laship in un'alleanza tra Pd e M5s 'la decideremo quando capiremo come si organizzerà quest'intesa'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Enrico, aggiungendo: 'Normalmente decidono gli ...

Renzi L'incontro con Renzi "è stato franco, cordiale, utile,due persone molto diverse. Su ... Secondoil centrodestra "fa un discorso semplice e semplicistico: aperture contro chiusure. Non ...La leadership in un'alleanzaPd e M5s 'la decideremo quando capiremo come si organizzerà quest'intesa'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Enrico, aggiungendo: 'Normalmente decidono gli elettori, chi prende più ...Non conosce pace il destino del vaccino anti Covid Vaxzevria, cioè quello sviluppato da AstraZeneca con l'Università di Oxford: oggi nel tardo pomeriggio si terrà ...Gli Stati Uniti e l’Iran sono tornati a Vienna, dove nel 2015 fu firmato l’accordo sul nucleare: è il primo progresso concreto nel tentativo di salvare l’intesa abbandonata da Donald Trump tre anni fa ...