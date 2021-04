Nokia | addio ad Android stock? HMD si attrezza per un’interfaccia personalizzataHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) All’alba del mercato degli smartphone, quando iPhone si era appena affacciato sulla scena e si apprestava a rivoluzionarla,costituiva non solo uno dei marchi più forti del panorama mobile, ma anche uno dei quattro poli per quanto riguarda il sistema operativo: stiamo parlando di Windows Mobile di Microsoft, PalmOS di Palm, iOS di Apple e infine Symbian di. Da allora ne è passato di tempo, e questa pluralità estesa si è semplificata riducendosi alla dicotomia tra il mondo del robottino e quello iOS: i prodottiin questo senso sono stati un riferimento, nel corso degli anni, per chi cercava un’esperienza“pulita”, vicinissima alla concezione originale di Google. Le interfacce personalizzate non sempre sono riuscitissime, ma negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una crescita generale che non ...

Advertising

HDblog : Nokia, addio ad Android stock? HMD si attrezza per un'interfaccia personalizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Nokia addio

HDblog

Non necessariamente, però, stiamo parlando di una skin targataper Android: il lavoro infatti potrebbe riguardare solo alcune app proprietarie, restando quindi nel solco del programma Android ...Unapparentemente senza rimpianti, almeno per il colosso coreano dell'elettronica visto che ..., Blackberry, Htc, Microsoft sono tutti marchi usciti di scena nonostante antichi fasti e non è ...Nokia potrebbe essere al lavoro sullo sviluppo di una UI proprietaria per Android, dopo anni di fedeltà ad un'esperienza quasi stock.05 APR LG, addio smartphone: ufficiale la chiusura della divisione mobile ... ecco come cambierà il servizio nei prossimi mesi 01 APR MWC 2021: dopo Sony, Nokia ed Ericsson anche Google non ...