Napoli, Sarri: contatti avviati tra ADL e l'entourage del tecnico (Di martedì 6 aprile 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Sarri al club partenopeo L'edizione odierna di Repubblica parla del Napoli e più precisamente di Maurizio Sarri . Il quotidiano riferisce che l'entourage del tecnico e Aurelio De Laurentiis sarebbero in contatto e al toscano non dispiacerebbe affatto l'idea di tornare e magari riprovare a vincere lo scudetto sulla ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 aprile 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno dial club partenopeo L'edizione odierna di Repubblica parla dele più precisamente di Maurizio. Il quotidiano riferisce che l'dele Aurelio De Laurentiis sarebbero in contatto e al toscano non dispiacerebbe affatto l'idea di tornare e magari riprovare a vincere lo scudetto sulla ...

Advertising

mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - sassipiedimonte : @LucaSalmieri @napolista @Marioplanino @ADeLaurentiis Non sono d'accordo. #Allegri al #Napoli può vincere il campio… - DarioViPu64 : @mapellone @pisto_gol Match analist. Non serve a niente se non a riempire le trasmissioni televisive. Ricordo che S… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Napoli, continua il flirt tra ADL e Sarri: pro… - apetrazzuolo : LA REPUBBLICA - Sarri nel casting per il dopo Gattuso: all'allenatore toscano non dispiace l’idea di riprovarci pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sarri Napoli, Sarri: contatti avviati tra ADL e l'entourage del tecnico Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Sarri al club partenopeo L'edizione odierna di Repubblica parla del Napoli e più precisamente di Maurizio Sarri . Il quotidiano riferisce che l'entourage del tecnico e Aurelio De Laurentiis sarebbero in contatto e al toscano non dispiacerebbe affatto l'idea di tornare ...

Repubblica - Napoli in contatto con Sarri, segnali positivi dal 'Comandante' Il Napoli si è messo in contatto con l'entourage di Maurizio Sarri, il tecnico toscano potrebbe essere il futuro allenatore dei partenopei. Napoli e Sarri è una storia infinita che potrebbe ripetersi. Il grande amore e la grande delusione dopo il passaggio alla Juventus. Ma come tutti i grandi amori lascia una traccia di sentimento sopito,...

Juve-Napoli e lo spettro di Sarri: i confronti col passato, le suggestioni sul futuro La Gazzetta dello Sport SARRI, Che concorrenza: sirene di Roma e Napoli L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri, da tempo corteggiato anche dalla Fiorentina. Una pista per il tecnico è quella che ...

Napoli, Sarri: contatti avviati tra ADL e l’entourage del tecnico Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Sarri al club partenopeo L'edizione odierna di Repubblica parla del Napoli e più precisamente di ...

Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno dial club partenopeo L'edizione odierna di Repubblica parla dele più precisamente di Maurizio. Il quotidiano riferisce che l'entourage del tecnico e Aurelio De Laurentiis sarebbero in contatto e al toscano non dispiacerebbe affatto l'idea di tornare ...Ilsi è messo in contatto con l'entourage di Maurizio, il tecnico toscano potrebbe essere il futuro allenatore dei partenopei.è una storia infinita che potrebbe ripetersi. Il grande amore e la grande delusione dopo il passaggio alla Juventus. Ma come tutti i grandi amori lascia una traccia di sentimento sopito,...L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri, da tempo corteggiato anche dalla Fiorentina. Una pista per il tecnico è quella che ...Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Sarri al club partenopeo L'edizione odierna di Repubblica parla del Napoli e più precisamente di ...