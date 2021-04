Marquez e Dovi pronti per un doppio ritorno (Di martedì 6 aprile 2021) Il ritorno di Marc Marquez e il rientro dalla pensione anticipata di Andrea Dovizioso: il Motomondiale in attesa. Giornata chiave sarà il 12 aprile. Lunedì prossimo. Per entrambi. Uno a Madrid, l'... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ildi Marce il rientro dalla pensione anticipata di Andreazioso: il Motomondiale in attesa. Giornata chiave sarà il 12 aprile. Lunedì prossimo. Per entrambi. Uno a Madrid, l'...

Giobbistic : @Gio_El_Maledet @AngyFra89 Per quanto riguarda Lorenzo hai perfettamente ragione, Ducati aveva per le mani l'unico… - Giobbistic : @AngyFra89 Te hai ragione, non è male Miller ma quello che non torna è che hanno cambiato Dovizioso per un pilota c… - exsterminate_ : @austinslady_ Ducati non li perdonerà mai per Dovi, Honda non pervenuta senza Marquez e Yamaha vabbe lasciamo stare.. -

Ultime Notizie dalla rete : Marquez Dovi Marquez e Dovi pronti per un doppio ritorno Marquez sarà all'ospedale Ruber dove l'équipe del professor Samuel Antuña, che lo ha operato lo ... Il 'Dovi', invece, sarà in pista per provare la Aprilia e decidere se cedere al corteggiamento della ...

Maverick Viñales: 'Non temo nessuno' ... che è riuscita a battere la Ducati in Qatar, è simile a questa? Dovi è stato uno dei protagonisti ... Alcuni dicono Quartararo e altri ancora pensano che possa vincere Mir o addirittura Marquez se ...

MotoGP: Gigi se la ride, la svolta Ducati post Dovizioso funziona La Ducati non ha vinto a Losail ma torna in Europa con Johann Zarco leader del Mondiale e un Jorge Martin rookie fenomenale ...

