Maire Tecnimont accelera al rialzo su annuncio contratto in Nigeria

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia indel 4,96% allungando i guadagni della prima parte della seduta. A fare d assist al titolo contribuisce l’che il gruppo di ingegneria si è aggiudicato un nuovoda 1,5 miliardi di dollari in. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. L’esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,705 Euro e primo ...

