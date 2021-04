Luna Rossa “svela” il suo Racing Software (Di martedì 6 aprile 2021) Come facevano i velisti di Luna Rossa a sapere quando tagliare il traguardo per non prendere penalità o quando virare prima del boundary e non finire fuori campo? Con il Racing Software, un sistema che ogni team ha sviluppato autonomamente e in tempi strettissimi (un anno), a partire da un protocollo fornito dagli organizzatori della Coppa America. A svelare come funziona il Racing Software italiano ci ha pensato la stessa Luna Rossa, dopo che tanto se ne è parlato tra gli appassionati. Il sistema raccoglie innanzitutto le informazioni da 3 diverse fonti: l’ILS (Instrumentation and Logging Sistem) che riporta velocità, heading e posizione della barca; i “Geographical data”, ovvero le informazioni del GPS, quella sulle correnti marine e ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 6 aprile 2021) Come facevano i velisti dia sapere quando tagliare il traguardo per non prendere penalità o quando virare prima del boundary e non finire fuori campo? Con il, un sistema che ogni team ha sviluppato autonomamente e in tempi strettissimi (un anno), a partire da un protocollo fornito dagli organizzatori della Coppa America. Are come funziona ilitaliano ci ha pensato la stessa, dopo che tanto se ne è parlato tra gli appassionati. Il sistema raccoglie innanzitutto le informazioni da 3 diverse fonti: l’ILS (Instrumentation and Logging Sistem) che riporta velocità, heading e posizione della barca; i “Geographical data”, ovvero le informazioni del GPS, quella sulle correnti marine e ...

