L'asteroide che uccise i dinosauri diede origine alla foresta pluviale amazzonica (Di martedì 6 aprile 2021) L'asteroide che cancellò i dinosauri mise fine anche al 45% delle specie di piante e diede origine alle foreste pluviali moderne. Lo sostiene lo studio pubblicato sulla rivista Science dai ricercatori dell'Università colombiana del Rosario e dell'Istituto Smithsonian per la ricerca tropicale (Stri), a Panama, coordinati da Mónica Carvalho.La ricerca è basata sull'analisi di più di 50mila fossili di pollini e più di 6mila foglie fossili della Colombia, uno dei Paesi con maggiore biodiversità al mondo. Comprendono sia campioni risalenti a prima dell'impatto dell'asteroide sia successivi all'evento. Secondo gli autori dello studio, le analisi dimostrano che l'origine delle foreste pluviali moderne risale proprio all'impatto con un asteroide nel Cretaceo, lo stesso che ...

