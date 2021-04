Lady Gaga sulle note di Free Woman per Dom Pérignon | lo spot è meglio di un video musicale

(Di martedì 6 aprile 2021) Non solo Chromatica e il film House of Gucci,nei mesi scorsi ha lavorato anche ad una collaborazione con la famosa azienda di vini Dom. La cantante di Poker Face ha studiato una campagna pubblicitaria per delle bottiglie in edizione limitata e una scultura disegnata dalla stessa, insieme al suo amico artista Nick Knight. Oggi il noto marchio francese di champagne, (prodotto dalla Moët & Chandon a Épernay) ha rilasciato ildellocon la Germanotta. Questa pubblicità è vera arte,del 90% deimusicali prodotti negli ultimi anni (compresi Stupid Love e Rain On Me). Dom: “Creativedom is Power” ...

The Fame diha appena completato le 125 settimane al primo posto della Dance/Electronic Albums chart di Billboard . Nessuno c'era mai riuscito. Un primato storico per la Germanotta. The Fame, uscito nel ...Grande attesa per la nuova fatica cinematografica di( FOTO ). In queste settimane la voce di Born This Way è impegnata sul set di House of Gucci . Ora, un nuovo aggiornamento riguardante la pellicola ha conquistato grande attenzione da parte ...Per il tempo di distribuzione di una limited edition di 110 bottiglie di Rosé del 2006 di design studiato dalla stessa lady Gaga, che in cambio ha molto liberalmente sostenuto la sua Fondazione Born t ...Grande attesa per la nuova fatica cinematografica di Lady Gaga ( FOTO ). In queste settimane la voce di Born This Way è impegnata sul set di House of Gucci. Ora, un nuovo aggiornamento riguardante la ...