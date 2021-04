La serie Bridgerton perde uno dei protagonisti (Di martedì 6 aprile 2021) La Famosissima serie Bridgerton ha iniziato a girare la seconda stagione. Dopo un grandioso inizio che le ha portato fama straordinaria, riuscirà a mantenere questo standard perdendo il personaggio di Regé-Jean Page? ovvero il Duca di Hastings. E’ un addio definitivo alla serie ? Guardando alle notizie sembrerebbe più che confermata l’addio di Regé-Jean Page dal set della seconda serie di Bridgerton. A darne l’annuncio è stata la produzione insieme con la scrittrice e ideatrice della serie, Shonda Rhimes. La notizia è stata data attraverso un post dedicato a salutare il personaggio del Duca di Hastings. Il messaggio, circa l’addio dalla serie Bridgerton, arriva da Lady Whistledown, queste le sue parole: “Cari lettori, mentre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) La Famosissimaha iniziato a girare la seconda stagione. Dopo un grandioso inizio che le ha portato fama straordinaria, riuscirà a mantenere questo standardndo il personaggio di Regé-Jean Page? ovvero il Duca di Hastings. E’ un addio definitivo alla? Guardando alle notizie sembrerebbe più che confermata l’addio di Regé-Jean Page dal set della secondadi. A darne l’annuncio è stata la produzione insieme con la scrittrice e ideatrice della, Shonda Rhimes. La notizia è stata data attraverso un post dedicato a salutare il personaggio del Duca di Hastings. Il messaggio, circa l’addio dalla, arriva da Lady Whistledown, queste le sue parole: “Cari lettori, mentre ...

