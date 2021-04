La mascherina tech di Will.i.am con le cuffie incorporate

(Di martedì 6 aprile 2021) (Foto: Xupermask)In attesa di una rivisitazione moderna della celebre maschera anti peste nera dal lungo e inquietante becco, una delle proposte più cyberpunk che si potranno presto acquistare è quella presentata dal cantante.i.am che ha ufficializzato la sua Xupermask: un concentrato di tecnologia per chi vuole mettere al sicuro il proprio respiro e al contempo godersi un po’ di musica in alta qualità. Il frontman Black Eyed Peas si è infatti rivolto al ben noto Jose Fernandez, il prestigioso costumista di Hollywood che di recente ha firmato le nuove stilose tute spaziali di SpaceX. La produzione è stata invece affidata alla multinazionale Honeywell. Il risultato è una maschera che avvolge in modo aderente il viso come una fascia, in modo simile a quanto già visto al Ces 2021 con la proposta tamarra di Razer. (Foto: Xupermask)Anche su Xupermask sono peraltro ...

La maschera Xupermask si troverà in vendita dal prossimo 8 aprile in Europa e Nord America per un prezzo di 299 dollari ossia 250 euro circa, ci si può pre-registrare sul sito ufficiale.