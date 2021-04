Isola dei Famosi | Settima Puntata | Elisa Isoardi Litiga Con Tommaso Zorzi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 6 aprile 2021) L’dei: ancora scontri, dinamiche e tantissime prove per i naufraghi. Proprio una delle sfide della serata ha determinato una doppia eliminazione. Chi c’è su Playa Esperanza? Intanto sono entrate in gioco due nuove concorrenti molto forti. Ecco tutto quello che è successo in questo appuntamento e le nuove nomination. L’dei, 7^: Daniela Martani eliminata,su Playa Esperanza! Lanade L’deiinizia con la descrizione delle difficoltà che i naufraghi hanno dovuto affrontare nel weekend di Pasqua. Tra pioggia continua e cibo mancante, non sono mancati gli scontri. Daniela Martani e ...