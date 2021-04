Imprese | Linkem e Maccarese Spa rafforzano partnership tecnologica per agricoltura 4 0

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – L’operatore 5Ge l’azienda agricola, tra le più grandi a livello nazionale con i suoi 3200 ettari, hanno annunciato oggi un nuovo accordo strategico che ha l’obiettivo di accelerare l’adozione di soluzioni tecnologiche integrate e orientate all’di precisione e alla sostenibilità. L’azienda agricola e zootecnica, controllata dai Benetton e già servita dalla connettività Fwa di, ha deciso di sfruttare i vantaggi del 5G per accelerare la trasformazione in chiave4.0, digitalizzando i processi aziendali e l’intera filiera agroalimentare grazie ad un’unica piattaforma in cloud. L'articolo proviene da Ildenaro.it.