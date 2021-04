(Di martedì 6 aprile 2021) Il sindaco offre l’esperienza della città lagunare: “Da tempo siamo in grado di far passare enormi navi da crociera a un metro dai nostri balconi”

Advertising

Loredanataberl1 : RT @espressonline: I veneziani a Suez: “Fate come noi” - espressonline : I veneziani a Suez: “Fate come noi” -

Ultime Notizie dalla rete : veneziani Suez

L'Espresso

La storia del canale dirisale al 600 a. C., quando il faraone Nekao II, come riferisce lo ... Nel Settecento toccò ai mercantitentare di convincere i sultani mamelucchi a occuparsi del ...La storia del canale dirisale al 600 a. C., quando il faraone Nekao II, come riferisce lo ... Nel Settecento toccò ai mercantitentare di convincere i sultani mamelucchi a occuparsi del ...Il sindaco offre l’esperienza della città lagunare: “Da tempo siamo in grado di far passare enormi navi da crociera a un metro dai nostri balconi” ...Agrusti (Confindustria Alto-Adriatico) alza la voce e incita alla riscossa «Troppe scelte scellerate su tutte il caso Ilva, la più grande acciaieria d’Europa che oggi è ferma. Da grande Paese esportat ...