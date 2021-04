Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima e altri giochi in un video che mette a confronto le dimensioni delle mappe (Di martedì 6 aprile 2021) Sono tanti i giochi che hanno mappe sconfinate e che permettono diverse ore di gioco solamente per quanto riguarda l'esplorazione: ebbene, ora un nuovo video confronta le dimensioni delle mappe in giochi come Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima e altri. Il video del canale YouTube Dimitris Galatas VFX offre una prospettiva dall'alto di una litania di mappe in-game, iniziando relativamente in piccolo con Fortnite e Apex Legends di pochi chilometri quadrati l'una, prima di passare alle mappe colossali di blockbuster come Assassin's Creed Odyssey. È una creazione davvero accurata e aiuta a mettere ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Sono tanti iche hannosconfinate e che permettono diverse ore di gioco solamente per quanto riguarda l'esplorazione: ebbene, ora un nuovoconfronta leincome Assassin's Creed Valhalla,of. Ildel canale YouTube Dimitris Galatas VFX offre una prospettiva dall'alto di una litania diin-game, iniziando relativamente in piccolo con Fortnite e Apex Legends di pochi chilometri quadrati l'una, prima di passare allecolossali di blockbuster come Assassin's Creed Odyssey. È una creazione davvero accurata e aiuta are ...

