Covid | Toti | “Draghi dia risposte su riaperture”

(Di martedì 6 aprile 2021) “E’ ben chiaro a tutti ed è comprensibile che ci sia stanchezza e frustrazione dopo un anno”, ma ”sicuramente il virus non si sconfigge con i tumulti e i forconi…”. Lo dice all’Adnkronos Giovanni. Il governatore della Liguria è convinto che sulleil governosi giocherà gran parte delle sua credibilità e per questo deve dare delle ”concrete” e chiare perché, come dimostrano gli scontri oggi davanti alla Camera, il rischio dell’implosione sociale è dietro l’angolo. La gente, spiega, è stanca, amareggiata, impaurita, da una pandemia senza precedenti e spetta al premier indicare la via d’uscita, ma scendere in piazza coi forconi non è la soluzione. Il primo a voler accontentare tutti, dice, è lo stesso presidente del Consiglio che deve tener conto dell’andamento dei ...