Covid-19, quanto pesa la pandemia sulla psiche della donna (Di martedì 6 aprile 2021) Gli effetti della pandemia da Covid-19 non si riflettono solamente sul fisico di chi affronta l'infezione, ma anche sullo stato psicologico. L'insicurezza, le diverse abitudini anche in termini alimentari, l'ansia e la tendenza alla depressione o la strada aperta all'ansia possono incidere in modo assai significativo sul benessere. Il problema appare particolarmente significativo, in particolare per le donne, stando ad uno studio condotto nella primavera dell'anno scorso dagli esperti dell'Università di Chicago, pubblicato sulla rivista Journal of Women's Health. Così è cambiato l'universo femminile Mancanza di rapporti sociali, impossibilità a viaggiare, alimentazione meno attenta. Queste tre situazioni, a detta dagli esperti che hanno condotto l'indagine, sono state una sorta di "miccia" che ha acceso le difficoltà, ...

