Cos’ha detto Draghi nel suo viaggio in Libia sulla questione migranti

(Di martedì 6 aprile 2021) (Foto: Stringer/Afp via Getty Images)In occasione del suo primoall’estero come presidente del Consiglio in, Marioha voluto esprimere il suo sostegno all’operato di Tripoli in tema di “salvataggi”. Così ha definito il premier l’operato della guardia costiera libica nella gestione dei flussi dinel Mediterraneo, pur essendo noto che spesso non interviene in soccorso delle imbarcazioni in difficoltà, lasciando che imuoiano in mare, così come sono conosciute le condizioni disumane dei campi libici.ha anche annunciato la volontà del governo di riattivare l’Accordo di amicizia del 2008, voluto allora da Silvio Berlusconi. La visitasi è recato in visita a Tripoli per incontrare Abdul Hamid Dabaiba e Mohammed Menfi, ...