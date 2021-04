Controlli anti-Covid, record di multe durante le festività di Pasqua. Quasi 7mila in tutta Italia. Denunciati 68 positivi in tre giorni per aver violato la quarantena (Di martedì 6 aprile 2021) Sono complessivamente 207.300, secondo i dati resi noti dal Viminale, le persone controllate dalla forze dell’ordine durante il weekend di Pasqua. Di queste 5.048 (2.643 il 3 aprile e 2.405 il 4) sono state sanzionate e 38 denunciate (12 il 3 aprile e 26 il 4) per aver violato l’obbligo della quarantena in quanto positive al virus Covid-19. A questi si aggiungono i Controlli compiuti nella giornata di venerdì 2 aprile con 125.482 persone identificate, 1.936 delle quali sono state multare e 30 denunciate. Tra il 3 e il 4 aprile i Controlli anti-Covid hanno riguardato anche 25.220 esercizi commerciali, in 171 casi i titolari sono stati sanzionati, per violazione del nome anti-Covid, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Sono complessivamente 207.300, secondo i dati resi noti dal Viminale, le persone controllate dalla forze dell’ordineil weekend di. Di queste 5.048 (2.643 il 3 aprile e 2.405 il 4) sono state sanzionate e 38 denunciate (12 il 3 aprile e 26 il 4) perl’obbligo dellain quanto positive al virus-19. A questi si aggiungono icompiuti nella giornata di venerdì 2 aprile con 125.482 persone identificate, 1.936 delle quali sono state multare e 30 denunciate. Tra il 3 e il 4 aprile ihanno riguardato anche 25.220 esercizi commerciali, in 171 casi i titolari sono stati sanzionati, per violazione del nome, e ...

Advertising

RaiNews : Controlli dei Nas a livello nazionale per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid sui mezzi di… - Agenzia_Ansa : Una campagna di controlli a livello nazionale per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid sui m… - TgrRaiFVG : Controlli anti Covid: 87 sanzioni a Pasquetta, la metà a Trieste. 2600 le persone controllate in FVG. Verifiche anc… - divisenews : CARABINIERI NAS: 693 CONTROLLI ANTI-COVID SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO POSITIVI AL VIRUS 32 TRA BUS E TRENI LOCA… - GiornaleLORA : Controlli anti-covid nelle festività pasquali -