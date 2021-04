Confcommercio | Confesercenti e Cna | “Decreto Sostegni deludente e inadeguato Servono più ristori | più inclusivi e tempestivi”

(Di martedì 6 aprile 2021) “più adeguati, piùe più”. “La delusione è che le risorse disponibili sono poche e insufficienti rispetto alla situazione vissuta da tantissime imprese”. “Oltre il 60% resterà escluso“. Mentre in piazza Montecitorio ambulanti e commercianti protestavano contro le restrizioni anti Covid, i rappresentanti die Cna, auditi in Senato sulcon i nuovi aiuti, hanno criticato l’ammontare degli indennizzi e i parametri scelti dal governo Draghi per distribuirli. I nuovisono in generale inferiori a quelli distribuiti lo scorso autunno con i decreti: prende di più solo chi nel 2020 ha avuto perdite fortissime, superiori al 65% rispetto al 2019. Il ...

Sono stati consegnati i lavori programmati in seguito agli impegni assunti con le associazioni di categoriae con l'associazione Viamaestra nel contesto della ...L'iniziativa di protesta è stata ideata e lanciata da FedermodaNapoli. Domani sarà la volta diCampania, che alle 10.30 in piazza Plebiscito a Napoli terrà una ...Le start up si sono aggiudicate il bando lanciato lo scorso dicembre dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Romagna Tech ...Procede il percorso per ottimizzare gli spazi di sosta in centro. Sono stati consegnati i lavori programmati in seguito agli impegni assunti con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommer ...