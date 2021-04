Champions: Porto - Chelsea; Tuchel, ora non perdiamo la testa (Di martedì 6 aprile 2021) Sconfitto sabato scorso per la prima volta da quando siede sulla panchina del Chelsea, 2 - 5 contro il West Bromwich penultimo in classifica, Thomas Tuchel chiede ai suoi un immediato riscatto. L'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Sconfitto sabato scorso per la prima volta da quando siede sulla panchina del, 2 - 5 contro il West Bromwich penultimo in classifica, Thomaschiede ai suoi un immediato riscatto. L'...

Advertising

fisco24_info : Champions, Porto-Chelsea: Tuchel: 'Ora non perdiamo la testa': Blues reduci da brutto ko in Premier.Conceiçao conta… - FelipeKur_ : Gabarito da CHAMPIONS City X Borussia - Passa Borussia ? Real Madrid X Liverpool - Passa Liverpool ? Bayern X PSG… - aldebara_n : @AntonioPal3 ?????? CR7 siuuuuuuuu eduscite col Porto (sorteggio benevole????). N. B. Non è lastessacisadel Napoli col G… - albertcrows : Pronostico Champions Real Madrid - LIVERPOOL MANCHESTER CITY - Borussia Chelsea - PORTO BAYERN - Psg - BADV4SS : RT @DuRkio0o: @BADV4SS Se il porto vince la Champions ci fidanziamo? -