Campania, protesta contro la zona rossa: km di coda sull'A1 (Di martedì 6 aprile 2021) A1 protesta che sta creando non pochi disagi in Campania. Auto e camion sono bloccati sulla A1 tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma. Operatori mercatali, ristoratori e commerciali sono infuriati contro le chiusure prolungata come misura per evitare la diffusione del coronavirus. Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha subito anche lui i problemi causati dalla protesta. De Luca doveva presenziare a Santa Maria Capua Vetere per una conferenza stampa sui lavori alla condotta idrica del carcere e rimasto anche lui bloccato in autostrada. A1 protesta degli operatori commerciali: la situazione del traffico Un chilometro di coda e più di auto e tir incolonnati sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta

Ultime Notizie dalla rete : Campania protesta Autostrada bloccata dai mercatali con furgoni, code sulla A1 Della protesta - come riferito dal sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra - ha fatto le spese anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca atteso a Santa Maria Capua Vetere per una ...

