Bundesliga: Hertha Berlino licenzia allenatore portieri per frasi xenofobe e omofobe (Di martedì 6 aprile 2021) L’Hertha Berlino ha licenziato Zsolt Petry, allenatore dei portieri, per le frasi omofobe e xenofobe rilasciata in un’intervista al quotidiano ungherese ‘Magyar Nemzet’. Lo comunica la società tedesca in una nota, sottolineando di essere impegnata nei valori di diversità e tolleranza che “non trovano riscontro nelle dichiarazioni che Zsolt Petry ha reso pubbliche come tesserato dell’Hertha”. Nell’intervista in questione, pubblicata lunedì, Petry ha criticato il portiere ungherese Peter Gulacsi, che milita nel Lipsia, per essersi espresso a favore dei matrimoni gay e per aver difeso i diritti LGBT. “Non so cosa possa aver indotto Peter a difendere omosessuali, transgender e persone con altre identità di genere – ha spiegato Petry ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) L’hato Zsolt Petry,dei, per lerilasciata in un’intervista al quotidiano ungherese ‘Magyar Nemzet’. Lo comunica la società tedesca in una nota, sottolineando di essere impegnata nei valori di diversità e tolleranza che “non trovano riscontro nelle dichiarazioni che Zsolt Petry ha reso pubbliche come tesserato dell’”. Nell’intervista in questione, pubblicata lunedì, Petry ha criticato il portiere ungherese Peter Gulacsi, che milita nel Lipsia, per essersi espresso a favore dei matrimoni gay e per aver difeso i diritti LGBT. “Non so cosa possa aver indotto Peter a difendere omosessuali, transgender e persone con altre identità di genere – ha spiegato Petry ...

