Brescia, arruola il nipote 13enne per uccidere il rivale in amore (Di martedì 6 aprile 2021) Il tentato omicidio di un rivale in amore, per una ragazza contesa. Ma, a sparare contro la vittima, non è stato il pretendente, bensì il nipote, di appena 13 anni. È successo nella Bassa Bresciana, a Chiarini, frazione di Montichiari, il venerdì prima di Pasqua. Intorno alle 20,30 un trentunenne viene ferito alla spalla da un colpo di pistola e trasportato, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in ospedale. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Il tentato omicidio di un rivale in amore, per una ragazza contesa. Ma, a sparare contro la vittima, non è stato il pretendente, bensì il nipote, di appena 13 anni. È successo nella Bassa Bresciana, a Chiarini, frazione di Montichiari, il venerdì prima di Pasqua. Intorno alle 20,30 un trentunenne viene ferito alla spalla da un colpo di pistola e trasportato, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in ospedale.

