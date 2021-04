Barbara d’Urso via da Mediaset? La conduttrice avrebbe già un piano B (Di martedì 6 aprile 2021) Non è passata inosservata, e non poteva essere altrimenti, la chiusura della trasmissione Live – Non è la d’Urso nella prima serata di Canale 5. Da settimane si rincorrono voci che vorrebbero Barbara d’Urso con un piede e mezzo fuori Mediaset, anche se il recente allungamento di Domenica Live era servito a smontare i rumor più disfattisti. Nelle ultime ore, però, Dagospia è tornato alla carica, analizzando quanto starebbe accadendo in queste settimane in casa Mediaset. La discussione si è allargata anche a Mauro Crippa, attuale numero uno di Videonews, la testata giornalistica che sta alla base dei programmi televisivi della d’Urso, o almeno quelli che le sono rimasti (Pomeriggio 5 e appunto Domenica Live). Barbara d’Urso paga i dati degli ascolti, ma ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 aprile 2021) Non è passata inosservata, e non poteva essere altrimenti, la chiusura della trasmissione Live – Non è lanella prima serata di Canale 5. Da settimane si rincorrono voci che vorrebberocon un piede e mezzo fuori, anche se il recente allungamento di Domenica Live era servito a smontare i rumor più disfattisti. Nelle ultime ore, però, Dagospia è tornato alla carica, analizzando quanto starebbe accadendo in queste settimane in casa. La discussione si è allargata anche a Mauro Crippa, attuale numero uno di Videonews, la testata giornalistica che sta alla base dei programmi televisivi della, o almeno quelli che le sono rimasti (Pomeriggio 5 e appunto Domenica Live).paga i dati degli ascolti, ma ...

