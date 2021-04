Atalanta | Toloi e Pessina si alleneranno a parte dopo il cluster in Nazionale

(Di martedì 6 aprile 2021) Nonostante siano scesi in campo entrambi da titolari nell’ultima uscita contro l’Udinese, sabato scorso, in casac’è preoccupazione per i nazionali azzurri Matteoe Rafael: da oggi i due siisolati dal resto del gruppo in seguito ai tanti casi relativi a nazionali azzurri risultati positivi nelle ultime ore. Oggi è stata la volta di Bernardeschi, ma nel weekend hanno pagato dazio anche Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu e Marco Verrati. I bergamaschi quindi provano a tutelare eventuali contagi, isolando al momento i due Azzurri, in attesa di ulteriori tamponi che ne certifichi effettivamente il non coinvolgimento neldella. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Oggi l'Atalanta è tornata al lavoro e diversi giocatori non si sono allenati in gruppo. Secondo la ricostruzione di TuttoMercatoWeb: "Matteo Pessina e Rafael Toloi da oggi si alleneranno isolati dal resto del gruppo in seguito ai tanti casi relativi a nazionali azzurri risultati positivi nelle ultime ore."