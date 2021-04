AstraZeneca | nuova valutazione dell’Ema attesa per domani

Leggi su zon

(Di martedì 6 aprile 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco si pronunceràriguardo a possibili nuove limitazioni diin relazione ai rari casi di trombosi registratinon smette di far discutere e ancora una volta si prefigura uno stop alle somministrazioni almeno per alcune fasce di popolazione. Il vaccino era già stato sospeso per delle verifiche da partee con lapronunciapersi cercherà di capire se davvero sono necessarie altre limitazioni. Il nesso con i casi di trombosi Il rapporto rischi-benefici diresta “a favore del vaccino”, ma ora è “sempre più difficile affermare” che non ci sia un “rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione” e “casi molto rari di coaguli del sangue insoliti ...