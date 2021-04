Altri 45 giorni di cella per Zaki, niente cambio giudici (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte d'assise del Cairo ha rinnovato di Altri 45 giorni la detenzione del ricercatore egiziano all'Università Bologna Patrik Zaki. Lo riferisce all'ANSA la sua legale, Hoda Nasrallah, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte d'assise del Cairo ha rinnovato di45la detenzione del ricercatore egiziano all'Università Bologna Patrik. Lo riferisce all'ANSA la sua legale, Hoda Nasrallah, ...

amnestyitalia : ??Patrick resta in carcere. Lo studente dell’Università di Bologna, dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. È… - tancredipalmeri : Che la Juventus decida escludere i 3 e per quanto è decisione interna. Ma se davvero come riportano più media c’era… - channeldraw : Altri 45 giorni di cella per Patrick Zaky, respinta richiesta di cambio giudici. #FreePatrick - Ilsaggiopetty : RT @amnestyitalia: ??Patrick resta in carcere. Lo studente dell’Università di Bologna, dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. È stata… - spvslsx : RT @nomfup: Respinta la richiesta del cambio dei giudici per #PatrickZaki, altri 45 giorni di detenzione, di tortura. Non è più tollerabile… -