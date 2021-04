Altafini: “Bonucci e Chiellini non sono quelli di una volta e neppure Cristiano Ronaldo…” (Di martedì 6 aprile 2021) Come riporta l'Ansa, Josè Altafini ha parlato della sfida tra Juventus-Napoli che dovrebbe andare in scena mercoledì sera per il recupero della terza giornata del girone d'andata. L'ex calciatore si è soffermato sul confronto senza risparmiare alcune critiche ai bianconeri.Le parole di Altafinicaption id="attachment 283217" align="alignnone" width="800" Altafini (Getty Images)/caption"Se ripenso ai miei tempi? Certo, impossibile non farlo. Ma questa partita non è come quella di 46 anni fa, perché noi quel giorno ci giocavamo lo scudetto. La sfida di mercoledì, il recupero del match non giocato a inizio stagione, mette invece in palio solo un posto in Champions. Penso che la Juve, dopo nove scudetti di fila, abbia perso la 'fame' che aveva, in fondo è anche normale, e poi, anche se ha un asso come De Ligt, la sua difesa non è più la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) Come riporta l'Ansa, Josèha parlato della sfida tra Juventus-Napoli che dovrebbe andare in scena mercoledì sera per il recupero della terza giornata del girone d'andata. L'ex calciatore si è soffermato sul confronto senza risparmiare alcune critiche ai bianconeri.Le parole dicaption id="attachment 283217" align="alignnone" width="800"(Getty Images)/caption"Se ripenso ai miei tempi? Certo, impossibile non farlo. Ma questa partita non è come quella di 46 anni fa, perché noi quel giorno ci giocavamo lo scudetto. La sfida di mercoledì, il recupero del match non giocato a inizio stagione, mette invece in palio solo un posto in Champions. Penso che la Juve, dopo nove scudetti di fila, abbia perso la 'fame' che aveva, in fondo è anche normale, e poi, anche se ha un asso come De Ligt, la sua difesa non è più la ...

