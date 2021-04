Vaccino obbligatorio per tutti gli operatori sanitari e sospensione dello stipendio per chi si rifiuta (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli uffici legislativi di vari Ministeri sono al lavoro sull’ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori sanitari (Getty Images)Boom di decessi per Covid ieri nel nostro Paese, 529 a fronte dei 417 del giorno precedente, con il relativo totale che sfiora quota 110 mila, per la precisione 108.879. Balzo anche del numero dei contagi: 16.017 nelle ultime 24 ore contro i 12.916 del precedente monitoraggio. Un quadro epidemiologico che rende un’impellente necessità accelerare la campagna vaccinale per raggiungere l’obiettivo delle 500 mila immunizzazioni al giorno fissato dal governo guidato dal Premier Mario Draghi e dal Commissario per l’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Inoltre, nelle ultime settimane sono scoppiati focolai di Covid in strutture sanitarie, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli uffici legislativi di vari Ministeri sono al lavoro sull’ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid pergli(Getty Images)Boom di decessi per Covid ieri nel nostro Paese, 529 a fronte dei 417 del giorno precedente, con il relativo totale che sfiora quota 110 mila, per la precisione 108.879. Balzo anche del numero dei contagi: 16.017 nelle ultime 24 ore contro i 12.916 del precedente monitoraggio. Un quadro epidemiologico che rende un’impellente necessità accelerare la campagna vaccinale per raggiungere l’obiettivo delle 500 mila immunizzazioni al giorno fissato dal governo guidato dal Premier Mario Draghi e dal Commissario per l’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Inoltre, nelle ultime settimane sono scoppiati focolai di Covid in strutturee, ...

Advertising

NicolaPorro : #Sanzioni per i sanitari che non si vaccinano. Giusto? Apparentemente. Ma i dubbi giuridici sono molti. E questo de… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - MediasetTgcom24 : Bozza dl: in zona rossa no visite ad amici fino al 30 aprile | Vaccino obbligatorio per il personale sanitario… - vendutoschifoso : RT @Eclissi18: - Leonida_01 : @FMenegalli @borghi_claudio Può anche essere così, ma un vaccino sperimentale (perché ovviamente non si conoscono p… -