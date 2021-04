Smart working genitori 2021: come funziona e quando si applica (Di lunedì 5 aprile 2021) L’emergenza COVID-19 ha portato alla ribalta da oltre un anno il tema del lavoro a distanza. Prima della pandemia, il lavoro agile, sebbene normativamente previsto dal 2017 con la Legge numero 81, era poco diffuso. Con l’aumentare dei contagi e l’adozione di provvedimenti governativi di contenimento del virus, primo fra tutti la chiusura degli istituti scolastici e lo svolgimento della didattica a distanza, si è assistito nel 2021 ad una vera e propria corsa allo Smart working, con particolare riguardo ai genitori, con il duplice obiettivo di: Diminuire i contatti tra le persone; Agevolare la conciliazione vita / lavoro. La legge è intervenuta facilitando il ricorso allo Smart working, con un accesso “semplificato” senza obbligo di accordo individuale tra azienda e dipendente. Sono ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 aprile 2021) L’emergenza COVID-19 ha portato alla ribalta da oltre un anno il tema del lavoro a distanza. Prima della pandemia, il lavoro agile, sebbene normativamente previsto dal 2017 con la Legge numero 81, era poco diffuso. Con l’aumentare dei contagi e l’adozione di provvedimenti governativi di contenimento del virus, primo fra tutti la chiusura degli istituti scolastici e lo svolgimento della didattica a distanza, si è assistito nelad una vera e propria corsa allo, con particolare riguardo ai, con il duplice obiettivo di: Diminuire i contatti tra le persone; Agevolare la conciliazione vita / lavoro. La legge è intervenuta facilitando il ricorso allo, con un accesso “semplificato” senza obbligo di accordo individuale tra azienda e dipendente. Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Covid, Pasquetta blindata: controlli serrati per evitare le gite fuori porta ... in India oltre 100mila contagi in 24 ore L'India ha aggiunto oltre100mila infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore, un aumento che ha spinto il suo stato più ricco a imporre lo smart working e ...

Covid, in India oltre 100mila contagi in 24 ore L'India ha aggiunto oltre100mila infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore, un aumento che ha spinto il suo stato più ricco a imporre lo smart working e la chiusura dei centri commerciali e ristoranti fino ad aprile. Maharashtra, che ospita l'hub finanziario Mumbai e contribuisce a circa il 15% della produzione nazionale, fermerà tutti ...

Smart working, il 54% delle imprese continuerà a usarlo Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultime notizie. Record di contagi in India, chiusi centri commerciali e ristoranti L'India ha aggiunto più di 100mila infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore, un aumento record che ha spinto il suo stato più ricco a imporre lo smart working e la chiusura dei centri commerciali ...

