Sembra un miracolo: avvistata una foca monaca nel mare della Calabria dopo 10 anni (Di lunedì 5 aprile 2021) Una foca monaca è stata ripresa in un video postato anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri dalla costa. L'ultimo avvistamento di questo ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Unaè stata ripresa in un video postato anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri dalla costa. L'ultimo avvistamento di questo ...

Advertising

giusivella17 : @Giada18725883 Trovare army abruzzesi sembra un miracolo! - globalistIT : - smxworld : @massimobon1 Miracolo mi sembra esagerato. Comunque ok, un pericolo creato e un gol regalato dal nulla - Kiaruggine : RT @gastanuke: Era da ciao2020 che non vedevo una mobilitazione così massiccia per un programma televisivo. Mai avevo visto però questo mod… - Francamentemen3 : RT @gastanuke: Era da ciao2020 che non vedevo una mobilitazione così massiccia per un programma televisivo. Mai avevo visto però questo mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Sembra miracolo Sembra un miracolo: avvistata una foca monaca nel mare della Calabria dopo 10 anni Una foca monaca è stata ripresa in un video postato anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri dalla costa. L'ultimo avvistamento di questo ...

Nata con l'intestino al posto di un polmone: bimba salvata da un intervento da record il giorno di Pasqua Sembra la storia di un miracolo quella di una bambina di quasi un anno e mezzo, nata con l'intestino al posto di un polmone, a causa di una rarissima e grave forma di ernia diaframmatica. Storia di ...

Sembra un miracolo: avvistata una foca monaca nel mare della Calabria dopo 10 anni Globalist.it Milano, nasce in taxi la notte di Pasquetta MILANO. È una storia che sembrerebbe più natalizia che pasquale quella accaduta nella notte a Milano, dove un bambino è venuto alla luce in un taxi di fronte alla clinica Mangiagalli. «Parlare del mir ...

Milano, partorisce in taxi nella notte di Pasquetta "Parlare del miracolo della vita che si ripete, specialmente in questi giorni, può sembrare eccessivo ma è quello che è realmente successo questa mattina o meglio questa notte appena trascorsa tra le ...

Una foca monaca è stata ripresa in un video postato anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri dalla costa. L'ultimo avvistamento di questo ...la storia di unquella di una bambina di quasi un anno e mezzo, nata con l'intestino al posto di un polmone, a causa di una rarissima e grave forma di ernia diaframmatica. Storia di ...MILANO. È una storia che sembrerebbe più natalizia che pasquale quella accaduta nella notte a Milano, dove un bambino è venuto alla luce in un taxi di fronte alla clinica Mangiagalli. «Parlare del mir ..."Parlare del miracolo della vita che si ripete, specialmente in questi giorni, può sembrare eccessivo ma è quello che è realmente successo questa mattina o meglio questa notte appena trascorsa tra le ...