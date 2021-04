Pasquetta blindata, controlli a tappeto e multe per chi si allontana da casa (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Pasquetta blindata come l’anno scorso: controlli a tappeto e multe per chi viene sorpreso lontano da casa nel tentativo di raggiungere parchi, litorali, spiagge e aree verdi. A distanza di un anno niente è cambiato: in un brutto déjà-vu anche oggi l’Italia è in lockdown con città e strade deserte. Posti di blocco e controlli a raffica per impedire che i cittadini facciano come da tradizione scampagnate e picnic, vietati per decreto. Obiettivo del governo: che nessuno faccia scampagnate e picnic Obiettivo del governo: limitare il più possibile spostamenti e rischi di assembramento in questo fine settimana di Pasqua che vede tutta Italia in zona rossa. Niente esodo pasquale, dunque. E l’effetto c’è: spiagge e parchi deserti. Ieri sono fioccate le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr –come l’anno scorso:per chi viene sorpreso lontano danel tentativo di raggiungere parchi, litorali, spiagge e aree verdi. A distanza di un anno niente è cambiato: in un brutto déjà-vu anche oggi l’Italia è in lockdown con città e strade deserte. Posti di blocco ea raffica per impedire che i cittadini facciano come da tradizione scampagnate e picnic, vietati per decreto. Obiettivo del governo: che nessuno faccia scampagnate e picnic Obiettivo del governo: limitare il più possibile spostamenti e rischi di assembramento in questo fine settimana di Pasqua che vede tutta Italia in zona rossa. Niente esodo pasquale, dunque. E l’effetto c’è: spiagge e parchi deserti. Ieri sono fioccate le ...

