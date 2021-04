Parma-Milan col nodo Conti: una scontro da 7 milioni (Di lunedì 5 aprile 2021) La prossima giornata ci sarà Parma-Milan, con il nodo Conti: se i ducali si salvassero, dovrebbero pagare 7 milioni al Diavolo. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021) La prossima giornata ci sarà, con il: se i ducali si salvassero, dovrebbero pagare 7al Diavolo.

Advertising

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - Gazzetta_it : #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - enzo2122 : RT @AntoVitiello: #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso della… - sportli26181512 : Il Milan e le foto dell'allenamento odierno: ripresa in vista del Parma: Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubbl… - FCalcistiche : RT @AntoVitiello: #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso della… -