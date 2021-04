Million Day | estrazione della combinazione dei numeri vincenti di lunedì 5 aprile 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021) Anche oggisi terrà, come tutti i giorni, dalalla domenica, una nuovavincente formata da 5delDay. L’avverrà come di consueto alle ore 19 e sarà possibile per i giocatori fare le proprio combinazioni fino alle ore 18:45.Day: quali sono le probabilità di vincita Sono molti i giocatori che tentano la fortuna tutti i giorni nel tentativo di conquistare il montepremi in palio per ilDay. Il gioco garantisce vincite a partire da 2giusti indovinati sui 5 estratti, garantendo la somma di 2 euro. Le combinazioni giuste che vengono indovinate premiano chi ...

Advertising

EEstrazioni : #MILLIONDAY | estrazione di domenica 4 aprile 2021 - zazoomblog : Million Day estrazione domenica 4 aprile: i numeri vincenti - #Million #estrazione #domenica - ilClandestinoTW : #MillionDay domenica 4 aprile 2021: i numeri vincenti di oggi - CasilinaNews : Estrazione Million Day di oggi: numeri vincenti 4 aprile 2021 - obisettantadue : RT @Fragment_84: @borghi_claudio @Sakko83 @_Eco___ @lameduck1960 Per convincere (senza obblighi) anche i presunti novax, secondo me bastere… -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

/ Estrazione di Pasqua dei numeri vincenti di oggi 4 aprile 2021 MUOIONO IN DIRETTA INSTAGRAM SULLA VIA CASILINA: DISPOSTA L'AUTOPSIA L'incidente frontale, purtroppo avvenuto in diretta ...I NUMERI VINCENTI DI4 APRILE 2021 1 - 3 - 10 - 18 - 21 (I numeri vincenti del concorso delsono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si ...Non si ferma la ricerca del prossimo fortunato che ambirà al montepremi del Million Day. Tutti i numeri dell'estrazione del 5 aprile 2021.Giocare al Million Day non potrebbe essere più semplice: non devi fare altro che centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera ...