LG, il brand non produrrà più smartphone: i dettagli (Di lunedì 5 aprile 2021) LG, il brand sudcoreano ha reso noto che nei prossimi mesi non produrrà più smartphone. LG, il brand sudcoreano non produrrà più smartphoneLG, il brand di elettronica ed elettrodomestici sudcoreano ha annunciato che, nel corso dei prossimi mesi, ridurrà gradualmente la produzione di smartphone. Inoltre, ha reso noto che entro il 31 luglio 2021 la divisione attinente ai cellulari verrà chiusa. La sezione smartphone di LG, negli ultimi sei anni, ha generato una perdita mastodontica pari a 3.8 miliardi di euro. Dunque, una decisione che il brand ha dovuto prendere considerate le risposte scadenti provenienti dal mercato. Un mercato, ormai, contraddistinto dal duopolio Apple-Samsung e dalla crescita ...

